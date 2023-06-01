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Дешам объяснил невызов в сборную Франции забившего 27 голов в Лиге 1 Ляказетта

Дешам объяснил невызов в сборную Франции забившего 27 голов в Лиге 1 Ляказетта
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему не вызвал в национальную команду нападающего «Лиона» Александра Ляказетта.

«Могу только поздравить Александра Ляказетта с его забитыми мячами, он всегда был очень качественным бомбардиром, но на его позиции существует большая конкуренция с игроками, которые отвечают моим ожиданиям», — приводит слова Дешама «твиттер» L'Equipe.

Ляказетт — второй в списке бомбардиров Лиги 1 в текущем сезоне. Нападающий «Лиона» забил 27 голов в 34 матчах. Ляказетт уступает только форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе, у которого лишь на один забитый мяч больше. На матчи с Гибралтаром и Грецией в июне Дешам не вызвал Ляказетта, однако пригласил в национальную команду 36-летнего нападающего «Милана» Оливье Жиру.

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