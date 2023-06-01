Источник: Слуцкий может возглавить «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить московское «Динамо». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, кандидатура 52-летнего российского специалиста находится в шорт-листе московского «Динамо», находящегося в поисках нового главного тренера. Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин» — российский тренер покинул клуб Мелбет Первой лиги в конце прошлого календарного года. За полгода до ухода из команды он вместе с казанцами вылетел из Российской Премьер-Лиги.

С начала мая руководство бело-голубых ищет нового главного тренера после отставки Славиши Йокановича. Среди возможных кандидатов на пост фигурировали такие специалисты, как бывший тренер «Локомотива» Марко Николич и экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.