В «Ахмате» прокомментировали информацию, что агент Селюк хочет продать Конате в «Локо»
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Советник по спортивным вопросам «Ахмата» Руслан Газзаев заявил, что грозненский клуб не хочет расставаться с нападающим команды Мохамедом Конате.
«Ахмат» не желает расставаться с Конате. Просим слова агента игрока не связывать с нашим клубом. Более того, мы рассчитываем в следующем сезоне на Конате, как и на других лидеров команды. Наша задача — сохранить состав и усилить несколько позиций в летнее трансферное окно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне Конате провёл 24 матча за «Ахмат» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.
К «Ахмату» нападающий сборной Буркина-Фасо присоединился в 2021 году, перейдя из «Химок».
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