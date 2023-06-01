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Пейчинович заявил, что Смородская хорошо разбирается в футболе

Пейчинович заявил, что Смородская хорошо разбирается в футболе
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Бывший защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович лестно отозвался об экс-президенте железнодорожников Ольге Смородской, отметив, что именно при ней в клуб пришло большинство игроков, участвовавших позднее в завоевании титулов.

«Хорошо ли Смородская разбирается в футболе? Если сравнивать с теми, кто пришёл после неё в клуб, то она даже больше разбиралась в футболе, чем они.

Конечно, было непривычно, но Смородская до «Локомотива» работала в спорте. Она быстро разобралась, сделала хорошую селекцию. В 2015-м мы завоевали долгожданный трофей — Кубок России. И потом большинство игроков, которые пришли при ней в клуб, завоевали чемпионство. Это всё началось со Смородской», — приводит слова Пейчиновича «Матч ТВ».

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