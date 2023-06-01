Смородская — о словах Пейчиновича: приятно, что Неманья так положительно отзывается
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что благодарна экс‑защитнику железнодорожников Неманье Пейчиновичу за положительный отзыв о её работе в клубе.
«Очень приятно, что Неманья так положительно отзывается, спасибо ему. Он отличный футболист. Да, у него бывали неожиданные ошибки, которые ему не свойственны, однако он прекрасно ладил с коллективом. Пейчиновича в «Локомотиве» любили все, он никогда не конфликтовал и усердно тренировался. Замечательный футболист, пример для всех: и для молодых, и для возрастных футболистов», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».
Пейчинович, напомним, сказал, что Смородская разбиралась в футболе лучше, чем те руководители, которые сменили её во главе «Локомотива».
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