Сергеев: что мешает другим командам выигрывать в РПЛ? «Зенит» сильнее, это данность

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался об уровне конкуренции в РПЛ, задавшись вопросом о том, что мешает другим командам выигрывать чемпионат. Форвард заявил, что это они должны подтягиваться к уровню сине-бело-голубых, чтобы конкурировать с ними.

«Идёт ли РПЛ на пользу гегемония «Зенита»? А что мешает другим командам выигрывать? У нас это получается, и мы сильнее, это данность. Пусть другие команды подтягиваются к уровню «Зенита», чтобы конкурировать.

Я не могу сказать, что конкуренции нет. Она всегда есть. Надо конкурировать и с самим собой – выходить на поле не так, что ты вышел и уже выиграл. Надо ещё выиграть. И мы выходим, чтобы выигрывать. Для меня это второе чемпионство, а для Сани Ерохина, Далера Кузяева и Вильмара Барриоса – уже пятое. Они хотят шестое, а я хочу третье. Чем больше ты выигрываешь, тем лучше. Это запоминается на всю жизнь, потому что футбольный век – он короткий», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».