Карпукас: атмосфера в «Локомотиве» с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, что атмосфера в команде после прихода нападающего Артёма Дзюбы изменилась в лучшую сторону, так как опытный и авторитетный форвард помогает партнёрам эмоционально разгрузиться и может найти нужные слова в трудные моменты.

«Атмосфера с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону. Он помогает разгрузиться эмоционально, даже когда не всё идёт хорошо, — найдёт слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать. В России он выиграл всё, мы должны к нему прислушиваться. У него колоссальный опыт! Он помогает не только в раздевалке, есть и лидерские качества, победный характер — так мы можем переломить игру. Дзюба знает, что сказать. И подаёт личный пример на поле. Он играл с футболистами высокого уровня. У него есть определённые ожидания от игровых моментов — качества паса, удара, навеса. Когда это не соответствует ожиданиям, Дзюба может высказаться», — приводит слова Карпукаса «Спорт-экспресс».

Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В мае стало известно о продлении контракта нападающего с железнодорожниками до лета 2024 года.