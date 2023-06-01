«Манчестер Сити» — «Интер»: когда финал Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов. В прямом эфире игру «Манчестер Сити» — «Интер» покажет телеканал «Матч ТВ».
На матче будет работать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша). Резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния), VAR – Томаш Квятковски (Польша), AVAR – Бартош Франковски (Польша), Марко Фриц (Германия).
Напомним, на стадии полуфинала «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (3:0 по сумме двух матчей).
- 1 июня 2023
-
12:37
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:21
-
12:09
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:22
-
11:16
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
11:02
-
11:01
-
10:55
-
10:55
-
10:45
-
10:44
-
10:39
-
10:28
-
10:21
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
10:00