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«Манчестер Сити» — «Интер»: когда финал Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» — «Интер»: когда финал Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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В субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов. В прямом эфире игру «Манчестер Сити» — «Интер» покажет телеканал «Матч ТВ».

Лига чемпионов. Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша). Резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния), VAR – Томаш Квятковски (Польша), AVAR – Бартош Франковски (Польша), Марко Фриц (Германия).

Напомним, на стадии полуфинала «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (3:0 по сумме двух матчей).

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