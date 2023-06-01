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«Манчестер Сити» — «Интер»: когда финал Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов. В прямом эфире игру «Манчестер Сити» — «Интер» покажет телеканал «Матч ТВ».

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич (все – Польша). Резервный арбитр – Иштван Ковач (Румыния), VAR – Томаш Квятковски (Польша), AVAR – Бартош Франковски (Польша), Марко Фриц (Германия).

Напомним, на стадии полуфинала «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» оказался сильнее «Милана» (3:0 по сумме двух матчей).