Магомедалиев: кавказцам было сложно попасть в сборную, но Карпину всё равно, откуда ты

Голкипер сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев выразил мнение, почему кавказских игроков мало в сборных России.

«Скорее, проблема в самих игроках. Вопрос уровня. Из всех кавказских футболистов самые сильные, наверное, осетины. И вратари у них всегда классные были. Дзагоев, Оздоев — играли в сборной. Из Дагестана в то время, наверное, только Лахиялов объективно имел шанс попасть в сборную.

Самый сильный футболист республики был. В «Тереке» очень хорошее время провёл. Возможно, тогда кавказцам и было сложно заслужить вызов, но многое поменялось. И Бакаев вызывался в сборную, и Адамов из «Зенита». Карпин в интервью рассказывал, какие Агаларов с Адамовым скромные, простые ребята.

Для него разницы нет, откуда ты. Раньше какие-то предубеждения по национальному признаку были», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.