«Бавария» объявила о переходах Хардер и Эрикссон

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о подписании контрактов с нападающей сборной Дании Пернилле Хардер и защитницей национальной команды Швеции Магдаленой Эрикссон.
Фото: ФК «Бавария»
Обе девушки в предыдущем сезоне играли за лондонский «Челси». В «Баварию» они перешли на правах свободных агентов, подписав с мюнхенским клубом трёхлетние контракты. Эрикссон будет играть за немецкий клуб под номером 5, а Хардер выбрала номер 21.
«Сегодня большой день для «Баварии», так как нам удалось привести в команду двух игроков очень высокого качества, которые являются выдающимся личностями не только на поле, но и за его пределами. Это очень важно для нас и наших целей. Оба игрока обладают большим опытом. Они много лет играли на очень высоком уровне и завоёвывали титулы. Они станут важным строительным блоком в этой развивающейся молодой команде», — прокомментировала переход девушек Бьянка Рех, глава женской «Баварии».
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