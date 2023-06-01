Ковтун: в ЦСКА чувствуется рука Федотова. Они добиваются своего за счёт командной игры

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встретится с «Ростовом». По мнению Ковтуна, в игре армейцев чувствуется влияние главного тренера Владимира Федотова.
«ЦСКА — команда крепкая и, как говорится, тренерская — в её действиях рука Владимира Федотова чувствуется во всём. Под его руководством армейцы стали очень организованными и добиваются своего не за счёт индивидуальных действий лидеров, а все-таки за счёт качественной командной игры. И происходит это, если только они чётко выполняют требования тренера. И если им удастся выполнять эти требования в последнем туре, то, конечно, «Ростов» об этот крепкий орешек может и сломать зубы», — приводит слова Юрия Ковтуна «Российская газета».
- 1 июня 2023
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