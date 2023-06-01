Модрич уведомил «Реал» о желании уйти. В Саудовской Аравии ему предлагают € 120 млн

Полузащитник «Реала» (Мадрид) Лука Модрич уведомил руководство клуба, что хочет покинуть команду и перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает OK Diario.
По сведениям источника, хорватский футболист получил выгодное предложение из Саудовской Аравии. Речь идёт о € 120 млн за три сезона. Клуб, который выразил готовность платить такую сумму 37‑летнему Модричу, не называется. Сообщается, что Лука уведомил руководство «Реала» о желании покинуть клуб.
Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее утверждалось, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения ещё на год.
В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
- 1 июня 2023
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