Модрич уведомил «Реал» о желании уйти. В Саудовской Аравии ему предлагают € 120 млн

Полузащитник «Реала» (Мадрид) Лука Модрич уведомил руководство клуба, что хочет покинуть команду и перейти в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает OK Diario.

По сведениям источника, хорватский футболист получил выгодное предложение из Саудовской Аравии. Речь идёт о € 120 млн за три сезона. Клуб, который выразил готовность платить такую сумму 37‑летнему Модричу, не называется. Сообщается, что Лука уведомил руководство «Реала» о желании покинуть клуб.

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее утверждалось, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения ещё на год.

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.