Возбуждено уголовное дело о халатности из-за обрушения трибуны в Ростове

Возбуждено уголовное дело о халатности из-за обрушения трибуны стадиона на гребном канале в Ростове-на-Дону, информирует телеграм-канал Don Mash.

Согласно сведениям источника, обвинения выдвинуты сотрудникам спортивной школы №5, которые не перенесли соревнования из-за плохой погоды и не проверили техническое состояние трибун.

Накануне представитель Федерации футбола Ростовской области заявил, что для отмены турнира детских команд не было веских причин. До этого министр спорта региона заявил, что трибуны не должны были как-то закрепляться, а искать виновных — это не в его компетенции.

Видео, записанное прямо перед крушением трибуны в Ростове:

Сообщалось о 32 пострадавших, большинство из которых — дети. Также сообщалось о смерти одного из родителей юных футболистов и о тяжёлом состоянии некоторых детей. В момент обрушения трибуны на гребном канале проходил турнир по футболу среди школьников — играли ростовская и батайская команды. Когда участники сели на трибуну, её повалило из-за сильного ветра. Всех детей отправили в больницу №20.