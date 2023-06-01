Стало известно, почему Роналду пропустил последний матч «Аль-Насра» в сезоне

Португальский нападающий Криштиану Роналду пропустил заключительной матч «Аль-Насра» в сезоне-2022/2023 по причине травмы. За четыре дня до последней игры сезона с «Аль-Фатехом» Роналду получил мышечное повреждение. Тренерский штаб дал ему отдых и время на восстановление перед поездкой в сборную Португалии, информирует ESPN.
Отметим, что без Роналду «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» со счётом 3:0. Однако ранее клуб Криштиану уже лишился шансов на чемпионство, поэтому глобально последний матч сезона ничего не решал.
Роналду присоединился к «Аль-Насру» зимой. Нынешний сезон нападающий начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством. В 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах Роналду забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
Роналду толкнул сотрудника «Аль-Халиджа». Видео:
- 1 июня 2023
-
14:04
-
13:58
-
13:55
-
13:52
-
13:33
-
13:25
-
13:25
-
13:24
-
13:20
-
13:15
-
13:15
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:49
-
12:40
-
12:37
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:21
-
12:09
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:22
-
11:16
-
11:15
-
11:11