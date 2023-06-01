Стало известно, почему Роналду пропустил последний матч «Аль-Насра» в сезоне

Португальский нападающий Криштиану Роналду пропустил заключительной матч «Аль-Насра» в сезоне-2022/2023 по причине травмы. За четыре дня до последней игры сезона с «Аль-Фатехом» Роналду получил мышечное повреждение. Тренерский штаб дал ему отдых и время на восстановление перед поездкой в сборную Португалии, информирует ESPN.

Отметим, что без Роналду «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» со счётом 3:0. Однако ранее клуб Криштиану уже лишился шансов на чемпионство, поэтому глобально последний матч сезона ничего не решал.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» зимой. Нынешний сезон нападающий начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством. В 19 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах Роналду забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Роналду толкнул сотрудника «Аль-Халиджа». Видео: