Источник: «Спартак» отдаст одного из вратарей в аренду. Выбор между Максименко и Свиновым

«Спартак» собирается отправить одного из своих голкиперов в аренду на следующий сезон. Красно-белые выбирают кандидатуру для временного расставания между Александром Максименко и Ильёй Свиновым, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Спартак» также готов рассмотреть вариант продажи Максименко или Свинова при наличии хорошего предложения. Красно-белые сделают ставку на Александра Селихова как на основного вратаря команды.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Максименко провёл за «Спартак» всего два матча в Российской Премьер-Лиге. Однако он был основным вратарём команды в Кубке России (11 матчей). Свинов выступал на правах аренды за «Факел» и провёл за воронежцев 24 матча во всех турнирах.