Тренер «ПСЖ» Галтье: послезавтра Месси сыграет свой последний матч на «Парк де Пренс»

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье дал понять, что матч 38-го тура Лиги 1 с «Клермоном» станет последним для нападающего Лионеля Месси в составе парижан.
«Для меня было честью тренировать лучшего игрока в истории футбола. Послезавтра Месси проведёт свой последний матч на «Парк де Пренс». Я надеюсь, что его встретят наилучшим образом. В первом сезоне ему пришлось адаптироваться, это был его первый год за пределами Барселоны, в этом году он стал важным игроком. Я считаю критику в его адрес совершенно необоснованной», — приводит слова Галтье Footmercato.
Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» заканчивается в конце июня. После этого аргентинский футболист, вероятно, станет свободным агентом. По информации СМИ, им интересуются саудовский «Аль-Хиляль», испанская «Барселона» и американский «Интер Майами», но «ПСЖ» ещё может попытаться его удержать.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства
- 1 июня 2023
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