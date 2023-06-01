Модрич не планирует покидать «Реал». Полузащитник хочет остаться в клубе

Футболист «Реала» (Мадрид) Лука Модрич не планирует покидать мадридский клуб этим летом, сообщает журналист Cadena Ser Антонио Ромеро.
По данным источника, вопреки появившимся в прессе слухам, что Модрич уведомил «Реал» о своём желании уйти, хорват хочет остаться в мадридском клубе. Об этом он лично сообщал несколько раз руководству «Реала».
Ранее, напомним, сообщалось, что Модрич получил выгодное предложение из Саудовской Аравии. Заявлялось, что 37-летнему хорвату предлагают контракт с зарплатой € 120 млн за три года. Эту информацию источник также опровергает.
Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл за мадридцев 51 матч с учётом всех соревнований, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
- 1 июня 2023
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