«Нам не хватает «Виража». Форвард «Зенита» Сергеев — о фанатах

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев заявил, что ему не хватает фанатского «Виража» на трибунах домашнего стадиона сине-бело-голубых, и отметил, что в нынешней ситуации, в условиях Fan ID, присутствие большого количества болельщиков идёт на пользу команде.
«На «Спартак» пришло почти 50 тысяч зрителей. Было приятно играть в такой атмосфере. Когда ты забиваешь, команда забивает и все аплодируют, скандируют, кричат… Это эмоции вдвойне. Тебе хочется забивать ещё, играть и приносить пользу команде. В нынешней ситуации то, что мы имеем, – это здорово. На «Зенит» ходило очень много болельщиков. Даже с Fan ID.
Ощутима ли разница в атмосфере, когда на трибунах есть «Вираж» и его нет? Да, это ощутимо. Конечно, нам не хватает «Виража», потому что они заряжают и гонят нас вперёд все 90 минут. С «Виражом» и без него разница ощущается», — приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».
- 1 июня 2023
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