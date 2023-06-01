Бабаев: думаю, в ближайшее время возврат российских клубов в еврокубки невозможен
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что российские клубы в ближайшие пару лет не вернутся в еврокубки, поэтому высока вероятность участия в азиатских турнирах.
«Пытаемся взаимодействовать с Азией, Африкой. Думаю, в ближайшее время возврат в еврокубки невозможен, и это не год и не два. Вероятность участия сборных и клубов в азиатских турнирах высока. Изучаем вопросы логистики и прочее», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
Напомним, в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.
Команда Валерия Карпина уже пропустила чемпионат мира в Катаре и не принимает участия в отборочном раунде к чемпионату Европы, который следующим летом пройдёт в Германии.
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