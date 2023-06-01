Марек Гамшик объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик, ныне выступающий за турецкий «Трабзонспор», объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2022/2023. Футболист опубликовал прощальное письмо, в котором поделился воспоминаниями о своих достижениях и выразил благодарность всем, кто встречался ему на футбольном пути.

«Я завершаю карьеру в конце этого сезона. «Трабзонспор» — последний клуб, за который я сыграю.

Это были потрясающие 19 лет, более 700 матчей на клубном уровне, почти 140 матчей за сборную Словакии, множество забитых голов. В детстве я мог только мечтать, что у меня будет успешная футбольная карьера на высшем уровне, и я исполнил эту мечту.

Футбол был моей любовью, страстью, работой, которой я отдавал все силы. Спасибо всем клубам, за которые я играл и отдавался по полной», — написал Гамшик в своих соцсетях.