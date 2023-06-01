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«Сочи»: окажется ли Месси у нас? Переход аргентинца в наш клуб не планируется

«Сочи»: окажется ли Месси у нас? Переход аргентинца в наш клуб не планируется
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Пресс-служба «Сочи» шуточным заявлением отреагировала на высказывание главного тренера французского «ПСЖ» Кристофа Галтье о будущем в команде нападающего Лионеля Месси. Российский клуб заявил, что переезд аргентинца в Сочи не планируется.

«Видим сотни ваших сообщений с одним вопросом: окажется ли Месси в «Сочи»? Официально заявляем, что на сегодняшний день переход аргентинца в наш клуб не планируется», — гласит заявление «Сочи», опубликованное в официальном телеграм-канале клуба.

Ранее Галтье на пресс-конференции заявил, что следующий матч для Месси станет последним на «Парк де Пренс», домашнем стадионе «ПСЖ». Во многих СМИ это высказывание тренера восприняли как официальное заявление об уходе аргентинца.

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