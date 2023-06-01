Чалов: Федотов — лучший тренер сезона в РПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что считает главного тренера армейцев Владимира Федотова лучшим специалистом сезона в РПЛ. Также форвард москвичей согласился с мнением, что футболист санкт-петербургского «Зенита» Малком является одним из претендентов на приз лучшему игроку сезона.

«Лучший игрок сезона в РПЛ? Сложно ответить. Малком? Да, он один из претендентов.

Лучший тренер сезона в РПЛ? Валентиныч (Владимир Федотов. — Прим. «Чемпионата»). Достаточно тяжело прийти и с ходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная», — приводит слова Чалова Sport24.

Федотов работает с ЦСКА первый сезон. Армейцы занимают второе место в РПЛ перед заключительным туром.