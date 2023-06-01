Анюков, Павленко и Ребров получили тренерские лицензии академии УЕФА

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Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков и экс‑игроки «Спартака» Александр Павленко и Артём Ребров получили международные тренерские лицензии УЕФА. Об этом сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

Вручение лицензий состоялось сегодня в академии РФС. Тренер петербургского «Зенита» Анюков и старший тренер московской «Родины» Павленко стали обладателями лицензий «А‑УЕФА», а технический координатор московского «Спартака» Ребров — лицензии «В‑УЕФА».

Кроме того, Ребров продолжает обучение по программе «В‑УЕФА тренер вратарей».

«Хотел бы сказать спасибо руководству, педагогам, всем людям, которые помогали, объясняли, всё очень понравилось. Собираешь много информации от тренеров, врачей. Узнал для себя много нового», — сообщил Анюков.