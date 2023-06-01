Два инспектора УЕФА пришли к выводу, что «Барселону» нужно отстранить от Лиги чемпионов

Два инспектора, назначенные комитетом УЕФА по этике и дисциплине для расследования «дела Негрейры», пришли к выводу, что каталонская «Барселона» должна быть отстранена от международных соревнований на год, информирует ABC.
Согласно сведениям источника, инспекторы уже передали свои отчёты в УЕФА. Решение по участию «Барселоны» в еврокубках должно быть принято в ближайшие 10 дней, ведь уже 12 июня УЕФА должен утвердить состав участников следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже изучил отчёты инспекторов и взял паузу на принятие решения. Есть два варианта: открыть дело против «Барселоны» и довериться испанскому правосудию, или же исключить клуб из Лиги чемпионов на один год.
Ранее сообщалось, что «Барселону» подозревают в коррупции при выплатах бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. В клубе же утверждают, что все выплаты были связаны исключительно с консультационными услугами и Негрейра получил € 7,3 млн.
- 1 июня 2023
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