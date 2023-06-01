36-летний Александр Рязанцев заявил, что не думает о завершении карьеры

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев сообщил, что не думает о завершении карьеры, так как продлил контракт с автозаводцами на один сезон.

«Можно ли говорить, что следующий сезон станет для меня последним? Посмотрим, я только продлил контракт, давайте вернёмся к этому вопросу через год. Пока не думаю о завершении карьеры. Готов ли завершить карьеру в «Торпедо»? Давайте всё постепенно решим», — приводит слова Рязанцева ТАСС.

36-летний Рязанцев играет за «Торпедо» с 2019 года. Ранее клуб объявил о продлении контракта с полузащитником до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Рязанцев сыграл за «Торпедо» 18 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.