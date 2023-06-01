Тренер «Ариса»: Кокорин адекватный и скромный парень. Ноль высокомерия!

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о нападающем своей команды Александре Кокорине. Специалист заявил, что российский игрок скромный и не высокомерный. Также Шпилевский сказал, что его не интересуют мнения «дилетантов», которые критикуют Кокорина.

«За наш короткий промежуток совместной работы у меня сформировалось только позитивное впечатление от работы с ним. Его отношение к делу, его общение с одноклубниками, то, как он смотрит на определённые вещи. Очень адекватный, скромный и компанейский парень. Ноль высокомерия! Ко всем в клубе, к партнёрам относится с уважением.

Я встречал футболистов, у которых даже близко нет таланта Кокорина и которые при этом что-то думают про себя. Поэтому я могу только шляпу снять перед ним. А мнения так называемых дилетантов мне неинтересны.

Я тоже злился на всякие высказывания о том, что чемпионат слабый. Пускай приедут сюда и докажут сначала, пускай приедут и посмотрят, какой здесь уровень, какие здесь футболисты играют. Неважно, где ты играешь, тренируешь, работаешь: в Индии, в Англии. Все уже давно научились играть в футбол. Нужно в той среде, в которой находишься, искать силы, сопротивление, методы, подбирать правильные ключи. Все эти слова – зависть, не более. Саша – человек с чувствами, с эмоциями. Он тоже раним. Нужно соблюдать какую-то субординацию и иметь уважение. Я могу о Саше только самое лучшее сказать», – приводит слова Шпилевского Metaratings.