Михаил Кержаков заявил, что Кубок России не является приоритетной целью «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что победа в Кубке России не является приоритетной задачей сине-бело-голубых. По его мнению, Кубок больше предназначен для футболистов, получающих малое количество игрового времени в РПЛ.
«Вам Кубок России не интересен? Нам он интересен, но просто это не первичная цель. Наверное, этот турнир больше для ребят, которые получают меньше практики, чтобы они доказали, что готовы к конкуренции с основными игроками.
Новый формат Кубка в этом году? По мне, немного странная схема. Вылетаешь оттуда, спускаешься вниз, с кем‑то играешь… Если берём групповой этап, то такого накала, как в РПЛ, с такими командами, как «Спартак», всё равно нет. Я говорю про ощущения болельщиков. Хотя со мной могут и поспорить, если вспомнят матч перед зимней паузой между «Зенитом» и «Спартаком». Там был накал», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
- 1 июня 2023
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