«Барселона» не получит никаких санкций из-за «дела Негрейры» — Ромеро

«Барселона» не будет отстранена от участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов из-за «дела Негрейры». Об этом сообщает испанский журналист Жерар Ромеро, специализирующийся на каталонской команде.

Ранее появилась информация, что два инспектора, назначенные комитетом УЕФА по этике и дисциплине для расследования «дела Негрейры», пришли к выводу, что каталонская «Барселона» должна быть отстранена от международных соревнований на год. Сообщалось, что инспекторы уже передали свои отчёты в УЕФА. Решение по участию «Барселоны» в еврокубках должно быть принято в ближайшие 10 дней, ведь уже 12 июня УЕФА должен утвердить состав участников следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин уже изучил отчёты инспекторов и взял паузу на принятие решения. Есть два варианта: открыть дело против «Барселоны» и довериться испанскому правосудию, или же исключить клуб из Лиги чемпионов на один год.

Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.