Агент Бенхамина Гарре рассказал о процессе получения футболистом гражданства России

Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, рассказал о процессе получения футболистом российского гражданства. Также агент заявил, что 22-летний Гарре не думает об уходе из самарской команды.

«Бенхамин точно останется в «Крыльях» на следующий сезон. Никаких мыслей об уходе из команды нет. Мы ждём решения относительно предоставления российского гражданства», — приводит слова Эмилио Чемпиона Sport24.

Бенхамин Гарре пополнил «Крылья Советов» в январе 2023 года. Его предыдущим клубом был аргентинский «Уракан». Футболисту 22 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Гарре провёл 12 матчей, забил два гола и отдал один результативный пас. Также на счету полузащитника четыре игры и один ассист в Фонбет Кубке России.