Хави подшутил над Бускетсом во время прощания испанца с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави принял участие в церемонии, посвящённой полузащитнику команды Серхио Бускетсу. Футболист принял решение покинуть команду после 18 лет в её структуре.

«Бускетс был единственным игроком, который был медленнее меня (cмеётся). Товарищи по команде, друзья, соперники высоко ценят Бускетса… Он оставляет весомый след в истории клуба. Я настаивал на том, чтобы он остался… Но у него всё хорошо, и это главное. Его прощание сложнее, чем у меня, потому что Серхио всё ещё играл в стартовом составе, не то что я. Я уверен, что он сомневался, но у него всё хорошо, он этого заслуживает, потому что он великий человек», — приводит слова Хави Marca.

Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:

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