Хави подшутил над Бускетсом во время прощания испанца с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави принял участие в церемонии, посвящённой полузащитнику команды Серхио Бускетсу. Футболист принял решение покинуть команду после 18 лет в её структуре.
«Бускетс был единственным игроком, который был медленнее меня (cмеётся). Товарищи по команде, друзья, соперники высоко ценят Бускетса… Он оставляет весомый след в истории клуба. Я настаивал на том, чтобы он остался… Но у него всё хорошо, и это главное. Его прощание сложнее, чем у меня, потому что Серхио всё ещё играл в стартовом составе, не то что я. Я уверен, что он сомневался, но у него всё хорошо, он этого заслуживает, потому что он великий человек», — приводит слова Хави Marca.
Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 1 июня 2023
-
17:10
-
17:04
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:44
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:18
-
16:09
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
16:01
-
16:00
-
15:44
-
15:31
-
15:26
-
15:24
-
15:20
-
15:01
-
14:58
-
14:57
-
14:45
-
14:43
-
14:36
-
14:32
-
14:24
-
14:22