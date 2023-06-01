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Райс не собирается уходить в «Баварию» после беседы с Тухелем. Он хочет работать с Артетой

Райс не собирается уходить в «Баварию» после беседы с Тухелем. Он хочет работать с Артетой
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, который с большой долей вероятности покинет команду в летнее трансферное окно, не собирается выступать за мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает The Times.

По сведениям источника, английского футболиста не убедил даже разговор с главным тренером мюнхенской команды Томасом Тухелем. Специалист сообщил Райсу, что видит в нём идеального опорного полузащитника для «Баварии», но Деклан склоняется к переходу в лондонский «Арсенал», так как хочет играть под руководством Микеля Артеты. Если вариант с «канонирами» не пройдёт, Райс предпочёл бы перейти в другую команду английской Премьер-лиги, но не уезжать за пределы страны.

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