Бускетс объяснил, почему уходит из «Барселоны», несмотря на просьбы тренеров и игроков

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс объяснил своё решение покинуть команду в конце сезона.

«Я долго обдумывал это решение дома с женой. В какой-то момент я уже более-менее определился, но потом я каждый день ходил на тренировки, тренер и мои товарищи по команде заставили меня колебаться», — приводит слова Бускетса Marca.

34-летний Бускетс, находящийся в структуре «Барселоны» с 2005 года, отказался продлевать контракт с командой, истекающий в конце сезона. В качестве следующего места продолжения карьеры Серхио называются клубы МЛС и Саудовской Аравии. Месси же, наоборот, может вернуться в «Барселону», однако не исключается, что они пересекутся с Бускетсом в другой команде.

Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:

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