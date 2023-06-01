Бускетс объяснил, почему уходит из «Барселоны», несмотря на просьбы тренеров и игроков

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс объяснил своё решение покинуть команду в конце сезона.
«Я долго обдумывал это решение дома с женой. В какой-то момент я уже более-менее определился, но потом я каждый день ходил на тренировки, тренер и мои товарищи по команде заставили меня колебаться», — приводит слова Бускетса Marca.
34-летний Бускетс, находящийся в структуре «Барселоны» с 2005 года, отказался продлевать контракт с командой, истекающий в конце сезона. В качестве следующего места продолжения карьеры Серхио называются клубы МЛС и Саудовской Аравии. Месси же, наоборот, может вернуться в «Барселону», однако не исключается, что они пересекутся с Бускетсом в другой команде.
Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 1 июня 2023
-
20:10
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:53
-
19:48
-
19:40
-
19:39
-
19:29
-
19:24
-
19:11
-
19:08
-
19:05
-
18:39
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:08
-
18:05
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:47