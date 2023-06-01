Российский вратарь Магомедалиев: уже вся Европа знает о «Карабахе»

Голкипер сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев объяснил причины успеха «Карабаха» в последнем евросезоне — прошли три раунда квалификации ЛЧ и набрали восемь очков в группе ЛЕ.
«Для нас это не было шоком. Мы к этому готовились и этого хотели. Не было такого: вау, этих обыграли! Много серьёзных команд прошли — «Лех», «Цюрих», «Ференцварош». Только в конце чуть-чуть не хватило — оступились на «Виктории».
За счёт чего? За счёт командной системы, которую построил наш тренер. Я думаю, это уже не секрет. Все видят, как мы играем, вся Европа знает о «Карабахе». Раньше нас не слишком серьёзно воспринимали, а теперь те же «Нант» или «Фрайбург» смотрят на нас более уважительно», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 июня 2023
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