Канчельскис: маловероятно, что Малком останется. Но в «Зените» есть кем его заменить

Бывший российский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, останется ли бразильский полузащитник Малком в «Зените» на следующий сезон.
«Маловероятно, что Малком останется в «Зените». Хотелось бы, чтобы он остался, но решение будет принимать он. У него недавно было пополнение в семье. Будет ли это большой потерей для «Зенита»? Потерей будет, но есть кем его заменить. Раньше были Халк и Витсель, но замены им были. У «Зенита» есть хороший селекционный отдел. Малком попытает счастья, чтобы уехать из России куда-нибудь», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в РПЛ в сезоне-2022/2023 первое место занял «Зенит». Сине-бело-голубые стали чемпионами пятый раз подряд.
- 1 июня 2023
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