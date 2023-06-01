Марко Асенсио согласовал контракт с «ПСЖ» — The Athletic

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, чей контракт с командой истекает в конце сезона, станет игроком «ПСЖ». Об этом сообщает The Athletic. Испанец покинет «сливочных» спустя восемь лет.
Ранее сообщалось, что 27-летний игрок в ближайшие дни завершит переход в «Пари Сен-Жермен». Футболист подпишет с парижанами контракт сроком на четыре-пять лет. Была информация, что в услугах Асенсио заинтересованы «Челси», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», но предложение «ПСЖ» и проявленный со стороны французского клуба интерес убедили игрока присоединиться к команде Кристофа Галтье.
Отмечается, что мадридский «Реал» предлагал Асенсио остаться и хотел продлить с ним контракт, но футболиста не устраивает роль запасного в Мадриде. В сезоне-2022/2023 Марко Асенсио забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 30 матчах Ла Лиги.
Видеообзор. «Севилья» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 1 июня 2023
-
18:39
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:08
-
18:05
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:47
-
16:44
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:24
-
16:18
-
16:09
-
16:04
-
16:03
-
16:01
-
16:01