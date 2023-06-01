Президент Ла Лиги — о победе «Севильи» в Лиге Европы: показывает, насколько мы сильны
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о победе «Севильи» в финале Лиги Европы. Андалусийцы в решающем матче обыграли «Рому» (1:1, 4:1 пен).
«Севилья» была близка к вылету из чемпионата Испании, но эта команда выигрывает второй по значимости европейский турнир. Это лишь доказывает, настолько велика конкуренция в нашем турнире, это видно и по набранным очкам. Мы видим, как тяжело играть «Барселоне» в последних матчах, у нас напряжённая ситуация на всех плоскостях таблицы. Многие говорят об АПЛ, но, как я помню, «Манчестер Сити» спокойно выиграл последние два матча», — приводит слова Тебаса Marca.
Фанаты «Севильи» подрались с хулиганами перед финалом Лиги Европы с итальянской «Ромой». Видеоролик:
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