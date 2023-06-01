Михаил Кержаков продлил контракт с «Зенитом» на одну неделю
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков сообщил, что продлил контракт с клубом на неделю.
«Мы продлили контракт с «Зенитом» на неделю. Я не шучу. Почему на неделю? Потому что последний тур 3 июня. Хочу ли остаться в команде действующим игроком? Естественно», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».
Отмечается, что первоначально соглашение было рассчитано до 31 мая. В текущем сезоне Кержаков принял участие в 27 матчах «Зенита» во всех турнирах, пропустив 17 мячей и 14 раз сохранив ворота в неприкосновенности.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков в 29 матчах. Клуб досрочно обеспечил себе титул чемпиона России.
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