Пейчинович: в Сербии уважают Путина, русские — близкий для нас народ

Бывший защитник «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович ответил на вопрос об отношении сербов к президенту России Владимиру Путину.
«Мы любим всех, кто не сделал нам ничего плохого. Русские — близкий для нас народ, нас многое связывает: религия, язык, письмо. Мы почти одно целое.
И мы смотрим — кто у вас лидер. Этот лидер для нас означает Россию. Путин ваш президент, поэтому мы тоже его любим.
Понятно, что на фоне последних событий есть те, кто хочет, чтобы Сербия была с Европой. Считают, что там нам будет лучше. Но таких людей — процентов 10-20. А большинство не хотят ни на Восток, ни на Запад. Мы — это сербы. И хотим просто нормально жить, и чтобы уважали нас и нашу культуру.
Это важно, потому что считаю, что СВО на Украине — это на самом деле конфликт России с Западом. Конфликт традиций восточного блока и западного. Война за культуру. Жаль, что страдают два православных народа, которые должны держаться вместе. Но, к сожалению, иногда так происходит», — сказал Пейчинович в интервью «Матч ТВ».
- 1 июня 2023
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