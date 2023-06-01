«Ростех» окажет финансовую поддержку «Балтике»

«Ростех» и правительство Калининградской области подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития спорта. В рамках соглашения корпорация окажет поддержку футбольному клубу «Балтика», детской футбольной школе, а также будет содействовать развитию спортивной инфраструктуры региона. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Ростех» традиционно поддерживает многие виды спорта. Инвестиции в эту сферу – часть нашей социальной политики и корпоративной культуры. Отмечу также, что Калининград – стратегически важный регион, где «Ростех» активно работает, реализует серьёзные экономические проекты. Цель подписанного сегодня меморандума – не только помочь «Балтике» в достижении новых спортивных побед, но и в целом оказать содействие развитию физической культуры в области. Мы будем вести работу по популяризации спорта, модернизации спортивных объектов, подготовке спортивного резерва, развитию системы клубного футбола», – отметил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Сообщается, что базовый стадион «Балтики» получит название «Ростех-арена».