Источник: Акинфеев не сыграет в ретроматче с «Зенитом»
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не сможет принять участия в ретроматче сборной России с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в состав сборной России включён вратарь Владимир Габулов.
Игра будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы. Матч планируется провести в Санкт-Петербурге, пригласив к участию не только футболистов тех составов, но и главных тренеров, руководивших командами в 2008 году, Дика Адвоката и Гуса Хиддинка. Ориентировочная дата игры – 15 июня.
В заключительном матче Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с «Ростовом», а в финале Фонбет Кубка России — с «Краснодаром».
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