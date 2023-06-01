«Оренбург» открыт для предложений». РПЛ выложила пост о Месси
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Официальный «твиттер» Российской Премьер-Лиги отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси из клуба.
Фото: «Твиттер» РПЛ
«У нас есть отличный вариант для Лео: самый аргентинский клуб РПЛ во главе с Марсело Личкой открыт для предложений», — написала РПЛ в социальной сети, выложив фотографию возможного рукопожатия главного тренера Лички и Лионеля.
В составе «Оренбурга» числятся четыре игрока с аргентинским паспортом: Матиас Перес, Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья.
Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что Месси проводит последний матч на «Парк де Пренс». Позже стало известно, что наставник имел в виду нынешний сезон. «Оренбург» находится на восьмом месте в чемпионате России.
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