«Оренбург» открыт для предложений». РПЛ выложила пост о Месси

Официальный «твиттер» Российской Премьер-Лиги отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси из клуба.

Фото: «Твиттер» РПЛ

«У нас есть отличный вариант для Лео: самый аргентинский клуб РПЛ во главе с Марсело Личкой открыт для предложений», — написала РПЛ в социальной сети, выложив фотографию возможного рукопожатия главного тренера Лички и Лионеля.

В составе «Оренбурга» числятся четыре игрока с аргентинским паспортом: Матиас Перес, Лукас Вера, Габриэль Флорентин и Брайан Мансилья.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что Месси проводит последний матч на «Парк де Пренс». Позже стало известно, что наставник имел в виду нынешний сезон. «Оренбург» находится на восьмом месте в чемпионате России.