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«Оренбург» выкупил аргентинского полузащитника «Химнасии» Томаса Муро

«Оренбург» выкупил аргентинского полузащитника «Химнасии» Томаса Муро
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«Оренбург» выкупил 50% прав на аргентинского полузащитника «Химнасии» Томаса Муро. 21-летний игрок в ближайшие дни прилетит в Россию, чтобы подписать контракт до июня 2026 года. Об этом сообщил журналист Сесар Луис Мерло в «Твиттере».

После 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» в турнирной таблице расположился на восьмой строчке, имея в активе 43 очка. От седьмого места, на котором находится московское «Динамо», команда отстаёт на два очка.

В субботу, 3 июня, в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги состоится матч между «Оренбургом» и «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. Напомним, все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в одно время.

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