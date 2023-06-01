«ПСЖ» отказался от идеи подписать Ким Мин Джэ. Клубу интересен Лукас Эрнандес

«ПСЖ» не будет пытаться подписать защитника «Наполи» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает RMC.

Французский клуб считает южнокорейского игрока слишком дорогим. Сам футболист близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги. «ПСЖ» настроен подписать крайнего защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, который не хочет продлевать соглашение с мюнхенским клубом.

Ранее стало известно, что Ким Мин Джэ близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», который предложил ему зарплату € 9 млн в год. Кореец проводит дебютный сезон в топ-5 европейских чемпионатов. Ким Мин Джэ в первом же сезоне выиграл с «Наполи» чемпионат Италии. Защитник перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из турецкого «Фенербахче», сумма сделки составила € 18,05 млн.