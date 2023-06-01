«ПСЖ» отказался от идеи подписать Ким Мин Джэ. Клубу интересен Лукас Эрнандес
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«ПСЖ» не будет пытаться подписать защитника «Наполи» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает RMC.
Французский клуб считает южнокорейского игрока слишком дорогим. Сам футболист близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги. «ПСЖ» настроен подписать крайнего защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, который не хочет продлевать соглашение с мюнхенским клубом.
Ранее стало известно, что Ким Мин Джэ близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», который предложил ему зарплату € 9 млн в год. Кореец проводит дебютный сезон в топ-5 европейских чемпионатов. Ким Мин Джэ в первом же сезоне выиграл с «Наполи» чемпионат Италии. Защитник перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из турецкого «Фенербахче», сумма сделки составила € 18,05 млн.
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