Кухарчук: итог сезона для «Торпедо» — неудовлетворительно, но при Клотете всё поменялось
Поделиться
Российский полузащитник московского «Торпедо» Илья Кухарчук подвёл итоги сезона-2022/2023 для автозаводцев.
«Итог сезона для команды — неудовлетворительно. Какой ещё может быть итог, если мы вылетели из РПЛ.
При Клотете всё поменялось, конечно. У каждого тренера свои методы и стиль работы. Могу сказать за себя, что как профессиональный футболист не позволяю себе эмоционально реагировать на такие изменения в клубе. Стараюсь просто работать», — приводит слова Кухарчука Sport24.
Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Торпедо» в турнирной таблице расположилось на последнем месте, имея в активе 13 очков. Автозаводцы потеряли теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2023
-
20:10
-
20:06
-
20:03
-
19:57
-
19:53
-
19:48
-
19:40
-
19:39
-
19:29
-
19:24
-
19:11
-
19:08
-
19:05
-
18:39
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:25
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:08
-
18:05
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:31
-
17:14
-
17:10
-
17:04
-
17:01
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:47
Партнерский контент