Кухарчук: итог сезона для «Торпедо» — неудовлетворительно, но при Клотете всё поменялось

Российский полузащитник московского «Торпедо» Илья Кухарчук подвёл итоги сезона-2022/2023 для автозаводцев.

«Итог сезона для команды — неудовлетворительно. Какой ещё может быть итог, если мы вылетели из РПЛ.

При Клотете всё поменялось, конечно. У каждого тренера свои методы и стиль работы. Могу сказать за себя, что как профессиональный футболист не позволяю себе эмоционально реагировать на такие изменения в клубе. Стараюсь просто работать», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Напомним, после 29-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Торпедо» в турнирной таблице расположилось на последнем месте, имея в активе 13 очков. Автозаводцы потеряли теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.