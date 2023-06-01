«Спартак» — самый убыточный футбольный клуб России за 2022 год

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Согласно этим показателям, московский «Спартак» стал самым убыточным российским клубом за прошлый год. Согласно отчёту, «Спартак» остался в минусе на 2 млрд и 351 млн рублей.

Перед заключительным туром сезона ЦСКА, занимающий второе место в таблице чемпионата России, опережает «Спартак», который располагается на третьей строчке, на одно очко. В 30-м туре армейцы на своём поле примут «Ростов», красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Все игры тура состоятся в один день, 3 июня, и начнутся в 17:00 мск.

Напомним, «Спартак» с лета 2022 года тренирует Гильермо Абаскаль.