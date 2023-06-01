«Зенит» — в тройке самых прибыльных клубов России за 2022 год

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Согласно этим показателям, действующий чемпион России «Зенит» за 2022 год получил прибыль в размере 647,5 млн рублей. Это третий показатель среди всех футбольных команд страны. Больше удалось заработать лишь «Сочи» (750,3 млн) и «Крыльям Советов» (777,5 млн).

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков в 29 матчах. Клуб досрочно обеспечил себе титул чемпиона России. В последнем туре команда Сергея Семака встретится дома с «Факелом». Встреча запланирована на 3 июня и пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.