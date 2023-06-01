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«Зенит» — в тройке самых прибыльных клубов России за 2022 год

«Зенит» — в тройке самых прибыльных клубов России за 2022 год
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Согласно этим показателям, действующий чемпион России «Зенит» за 2022 год получил прибыль в размере 647,5 млн рублей. Это третий показатель среди всех футбольных команд страны. Больше удалось заработать лишь «Сочи» (750,3 млн) и «Крыльям Советов» (777,5 млн).

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 67 очков в 29 матчах. Клуб досрочно обеспечил себе титул чемпиона России. В последнем туре команда Сергея Семака встретится дома с «Факелом». Встреча запланирована на 3 июня и пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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