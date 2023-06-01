Стало известно, какие убытки понёс ЦСКА за 2022 год
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Согласно этим показателям, участник финала Кубка России московский ЦСКА за прошлый год получил убытки в размере 454 млн рублей. Отметим, что самым убыточным клубом РПЛ стал «Спартак» (- 2,5 млрд рублей).
Перед заключительным туром сезона ЦСКА, занимающий второе место в таблице чемпионата России, опережает «Спартак», который располагается на третьей строчке, на одно очко. В 30-м туре армейцы на своём поле примут «Ростов», красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Все игры тура состоятся в один день, 3 июня, и начнутся в 17:00 мск. Отметим, что ЦСКА тренирует Владимир Федотов.
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