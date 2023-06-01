Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какие убытки понёс ЦСКА за 2022 год

Стало известно, какие убытки понёс ЦСКА за 2022 год
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Согласно этим показателям, участник финала Кубка России московский ЦСКА за прошлый год получил убытки в размере 454 млн рублей. Отметим, что самым убыточным клубом РПЛ стал «Спартак» (- 2,5 млрд рублей).

Перед заключительным туром сезона ЦСКА, занимающий второе место в таблице чемпионата России, опережает «Спартак», который располагается на третьей строчке, на одно очко. В 30-м туре армейцы на своём поле примут «Ростов», красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Все игры тура состоятся в один день, 3 июня, и начнутся в 17:00 мск. Отметим, что ЦСКА тренирует Владимир Федотов.

Материалы по теме
«Спартак» — самый убыточный футбольный клуб России за 2022 год
«Зенит» — в тройке самых прибыльных клубов России за 2022 год
Чистый убыток «Краснодара» за 2022 год составил более 1 млрд рублей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023