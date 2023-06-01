Стало известно, какие убытки понёс ЦСКА за 2022 год

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Согласно этим показателям, участник финала Кубка России московский ЦСКА за прошлый год получил убытки в размере 454 млн рублей. Отметим, что самым убыточным клубом РПЛ стал «Спартак» (- 2,5 млрд рублей).

Перед заключительным туром сезона ЦСКА, занимающий второе место в таблице чемпионата России, опережает «Спартак», который располагается на третьей строчке, на одно очко. В 30-м туре армейцы на своём поле примут «Ростов», красно-белые отправятся в гости к «Крыльям Советов». Все игры тура состоятся в один день, 3 июня, и начнутся в 17:00 мск. Отметим, что ЦСКА тренирует Владимир Федотов.