«Ростов» оказался в убытке по итогу 2022 года
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Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Согласно этим показателям, «Ростов» остался в убытке на 54 млн 308 тысяч рублей.
После 29-го тура РПЛ «Ростов» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 53 очка. До третьего места, на котором находится «Спартак», жёлто-синие отстают на одно очко. До второй строчки (ЦСКА) команда отстаёт на два очка.
В субботу, 3 июня, «Ростов» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. Напомним, все игры последнего тура РПЛ состоятся в одно время.
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