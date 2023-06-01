«Ростов» оказался в убытке по итогу 2022 года

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал ключевые финансовые показатели клубов за 2022 год. Согласно этим показателям, «Ростов» остался в убытке на 54 млн 308 тысяч рублей.

После 29-го тура РПЛ «Ростов» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 53 очка. До третьего места, на котором находится «Спартак», жёлто-синие отстают на одно очко. До второй строчки (ЦСКА) команда отстаёт на два очка.

В субботу, 3 июня, «Ростов» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. Напомним, все игры последнего тура РПЛ состоятся в одно время.