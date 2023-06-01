Депутат Госдумы Свищёв: давайте говорить объективно, Fan ID не отменят

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв порассуждал о ситуации с паспортом болельщика (Fan ID) в первом сезоне использования системы.

«Посещаемость упала, и это неоспоримый факт, мы это видим. Такая статистика не может оставить равнодушным, поэтому Минцифры, Минспорта и РФС анализируют, какова причина падения посещаемости. Моё мнение, что здесь есть влияние Fan ID, общемировой ситуации и экономической в стране. В принципе, у многих людей настроение не то, чтобы ходить на стадион. Но это отговорки, задача — чтобы посещаемость была высокой. На мой взгляд, наибольшее влияние имеет не Fan ID.

Жалобы и тревога есть, как и обращение к президенту. Он дал поручение подготовить ряд предложений по отдельным категориям граждан для упрощения, либо освобождения от получения Fan ID. Уже разработан первый пакет мер, тенденция на упрощение есть. От внедрения Fan ID есть как минусы, так и плюсы. На стадионах стало спокойнее, меньше хулиганства — это отмечают работники правоохранительных органов, службы безопасности стадионов, владельцы, да и сами клубы. Конечно, людей стало меньше, может быть, потому и спокойнее.

Авторы Fan ID говорят о том, что безопасность прежде всего. Мы видим, что творится в мире, в том числе и последние события в Москве. Давайте говорить объективно: Fan ID не отменят», — приводит слова Свищёва Metaratings.