AS: «Челси» не рассчитывает на Феликса. «Атлетико» может вновь отправить игрока в аренду

Полузащитник Жоау Феликс покинет лондонский «Челси» этим летом. Об этом сообщает AS.

Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. Новый тренер Маурисио Почеттино не заинтересован в полузащитнике, и игрок вернётся в расположение мадридского «Атлетико». Контракт Жоау с «матрасниками» рассчитан до 2027 года, и клуб не готов продавать его дешевле, чем за € 100 млн. «Атлетико» рассматривает как возможность участия игрока в летних предсезонных сборах, так и аренду в новый клуб. Сам Феликс склоняется ко второму варианту. Его агент уже работает над этим вопросом, утверждая об интересе к игроку со стороны ряда клубов.

Феликс перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» за € 127,2 млн. Стоимость аренды в «Челси» составила € 11 млн.